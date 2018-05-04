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Пользователи массово жалуются на клавиатуру в MacBook Pro 2016 и новее
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Пользователи массово жалуются на клавиатуру в MacBook Pro 2016 и новее 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Пользователи массово жалуются на клавиатуру в MacBook Pro 2016 и новееВ последних моделях MacBook Pro купертиновцы используют обновлённую технологию «бабочка». Как оказалось, многим пользователям она очень не нравится.
На Change.org юзеры создали петицию, в которой требуют отозвать существующие «прошки» и заменить в них клавиатуру на «более рабочую».
Apple, пришло время: отозвать каждый MacBook Pro, выпущенный с конца 2016 года, и заменить клавиатуру на всех из них новыми, переработанными клавиатурами, которые просто работают.
Потому что эти клавиатуры не работают.
Каждая из современных моделей MacBook Pro (13 «и 15») продается с клавиатурой, которая может перестать работать в любой момент из-за некорректного дизайна.
В петиции отмечается, что они не призывают насильно заменять клавиатуру всем подряд. Достаточно заменить клавиатуру на другую тем, у кого она реально сломалась.
Основные проблемы: не работают некоторые клавиши, заедают, либо нажимаются дважды.
На момент написания статьи петицию поддержало более 1500 человек. Чтобы отправить её в Apple, требуется 2500 подписей.
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