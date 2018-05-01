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Facebook создаст аналог кнопки «очистить историю» в браузере
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Facebook создаст аналог кнопки «очистить историю» в браузере 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что в соцсети появится аналог кнопки «Очистить историю» в браузере, сообщает во вторник Газета.ru.
«В вашем веб-браузере есть простой способ очистить cookie-файлы и историю. Идея в том, что множеству сайтов требуются для работы cookie-файлы, но у вас все равно должная быть возможность очистить историю по своему желанию. Мы тоже создаем нечто подобное для Facebook», — написал Цукербрег.
По его словам, пользователь сможет удалить в настройках аккаунта информацию о том, по каким ссылкам он кликал и какие сайты посещал.
«Эта возможность позволит вам увидеть, какие сайты и приложения присылают нам информацию, когда вы ими пользуетесь, (позволит — ред.) удалить эту информацию из своего аккаунта, а также отключить дальнейшее сохранение подобных данных», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
В Facebook отметили, что на создание возможности «очистить историю» уйдут месяцы. В течение этого времени руководство соцсети проведет консультации с законодателями и регуляторами.
Ранее на сайте издания сообщалось, что Цукерберг выступил в сенате США, где отвечал на вопросы законодателей о функционировании социальной сети.
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