Facebook создаст аналог кнопки «очистить историю» в браузере

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что в соцсети появится аналог кнопки «Очистить историю» в браузере, сообщает во вторник Газета.ru

«В вашем веб-браузере есть простой способ очистить cookie-файлы и историю. Идея в том, что множеству сайтов требуются для работы cookie-файлы, но у вас все равно должная быть возможность очистить историю по своему желанию. Мы тоже создаем нечто подобное для Facebook», — написал Цукербрег.

По его словам, пользователь сможет удалить в настройках аккаунта информацию о том, по каким ссылкам он кликал и какие сайты посещал.

«Эта возможность позволит вам увидеть, какие сайты и приложения присылают нам информацию, когда вы ими пользуетесь, (позволит — ред.) удалить эту информацию из своего аккаунта, а также отключить дальнейшее сохранение подобных данных», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Facebook отметили, что на создание возможности «очистить историю» уйдут месяцы. В течение этого времени руководство соцсети проведет консультации с законодателями и регуляторами.