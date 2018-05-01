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В Минприроды сообщили о сбоях в работе сайта Росприроднадзора
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В Минприроды сообщили о сбоях в работе сайта Росприроднадзора 

ТАСС 37 минут назад
Фото: Реальное время
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Сайт Росприроднадзора был взломан во вторник вечером, ресурс недоступен уже более часа. Факт сбоя в работе сайта Росприроднадзора ТАСС подтвердил руководитель пресс-службы Минприроды Николай Гудков.
"Подтверждаю, сайт недоступен. Потребуется около часа, чтобы восстановить работу", — сказал он, уточнив, что в защите ресурса появились слабые места в связи с его модернизацией.
При попытке открыть rpn.gov.ru, вместо заглавной страницы появлялся рисунок на тему блокировок в интернете. На данный момент при попытке открыть сайт появляется пустая страница.
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