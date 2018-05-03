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Immortals объявила о начале сотрудничества с Microsoft
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Immortals объявила о начале сотрудничества с Microsoft 

Чемпионат.com 18 минут назад
Фото: В-курсе.ру
Информация об этом появилась в официальном аккаунте организации в «Твиттере».
«Microsoft присоединяется к семье Immortals и LAValiant для проведения серии событий в 2018 году вместе с нами! Вы можете рассчитывать на более подробную информацию об этом партнерстве в ближайшее время», — говорится в анонсе.
Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения. Чистая прибыль компании в 2016 году составила $ 10,2 млрд
Immortals была образована в 2015 году. Команда имеет составы по Dota 2 и Overwatch.
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