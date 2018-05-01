Apple уберет раздражающее пользователей ограничение

Apple позволит своим пользователям обновлять программное обеспечение без подключения к Wi‐Fi, передает телеканал «360».

Владельцы iPhone не раз жаловались: для того, чтобы обновить программное обеспечение, нельзя было использовать мобильный интернет. К примеру, недавнее обновление iOS 11.3.1 «весит» всего 38 МБ, но скачать его без Wi-Fi нельзя. Пользователи не раз просили устранить ограничение, которое они всегда считали устаревшим.

Нововведение будет доступно для всех iPhone, а также iPad, работающих с SIM-картой. Ограничение будет окончательно снято с обновлением ПО до iOS 12, которое компания представит 4 июня.