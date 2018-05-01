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Что нового: Microsoft выпустила масштабное обновление на Widnows 10
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Что нового: Microsoft выпустила масштабное обновление на Widnows 10 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Новая система управления уведомлениями поможет пользователям не отвлекаться на уведомления из соцсетей и мессенджеров.
Обновление от 30 апреля 2018 года April 2018 Update предлагает несколько новых функций. Автоматическое массовое развертывание обновления состоится 8 мая. Об этом сообщает сайт CNews.
Одна из новинок — интерактивный дневник действий пользователя Timeline. Данная функция позволяет находить необходимые данные на любом из устройств и по комбинации клавиш видеть на одном экране все запущенные приложения. При помощи полосы прокрутки можно найти ранее использованные программы, документы, веб-страницы, фото и многое другое. Кроме того, сохраняются и действия, в приложениях для устройств. Поддерживаются Office 365 и браузер Edge для ОС Android и iOS.
Новая система управления уведомлениями поможет пользователям не отвлекаться на уведомления из соцсетей и мессенджеров. Она дает возможность отключить уведомления или настроить список приоритетных приложений или установить период времени в режиме «не беспокоить».
Кроме того, пользователи смогут обмениваться файлами между устройствами, которые находятся в непосредственной близости друг от друга с помощью Bluetooth или Wi-Fi Direct в Microsoft Launcher.
Теперь пользователи Edge могут отключить или включить звук на одной или нескольких вкладках браузера. А документы, которые находятся в формате PDF можно будет переключить в полноэкранный режим. Также стали более совершенными возможности голосового ввода текста и голосовой помощник Cortana, но русский язык они не поддерживают.
Планируется, что следующее обновление Redstone 5 выйдет осенью 2018 года. В нем будет функция, которая позволяет группировать приложения во вкладки.
Тем временем в блоге Google заявили об опасной уязвимости в операционной системе Windows 10 S. Воспользовавшись брешью в ОС, злоумышленники могут запускать произвольный код, который сможет взломать систему. Эксперты о существующей недоработке заявили в компанию Microsoft еще в начале этого года, но ошибку до сих пор не устранили. Отмечается, что на расстоянии взломать устройство невозможно. Необходимо иметь физический доступ к компьютеру.
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