Что нового: Microsoft выпустила масштабное обновление на Widnows 10

Новая система управления уведомлениями поможет пользователям не отвлекаться на уведомления из соцсетей и мессенджеров.

Обновление от 30 апреля 2018 года April 2018 Update предлагает несколько новых функций. Автоматическое массовое развертывание обновления состоится 8 мая. Об этом сообщает сайт CNews.

Одна из новинок — интерактивный дневник действий пользователя Timeline. Данная функция позволяет находить необходимые данные на любом из устройств и по комбинации клавиш видеть на одном экране все запущенные приложения. При помощи полосы прокрутки можно найти ранее использованные программы, документы, веб-страницы, фото и многое другое. Кроме того, сохраняются и действия, в приложениях для устройств. Поддерживаются Office 365 и браузер Edge для ОС Android и iOS.

Новая система управления уведомлениями поможет пользователям не отвлекаться на уведомления из соцсетей и мессенджеров. Она дает возможность отключить уведомления или настроить список приоритетных приложений или установить период времени в режиме «не беспокоить».

Кроме того, пользователи смогут обмениваться файлами между устройствами, которые находятся в непосредственной близости друг от друга с помощью Bluetooth или Wi-Fi Direct в Microsoft Launcher.

Теперь пользователи Edge могут отключить или включить звук на одной или нескольких вкладках браузера. А документы, которые находятся в формате PDF можно будет переключить в полноэкранный режим. Также стали более совершенными возможности голосового ввода текста и голосовой помощник Cortana, но русский язык они не поддерживают.

Планируется, что следующее обновление Redstone 5 выйдет осенью 2018 года. В нем будет функция, которая позволяет группировать приложения во вкладки.