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Основатель WhatsApp не захотел ослаблять шифрование и бросил свой продукт
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Основатель WhatsApp не захотел ослаблять шифрование и бросил свой продукт 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Основатель популярного мессенджера WhatsApp покидает компанию Facebook. Об этом сообщили в Washington Post, а позже Ян Кум и сам написал о своем уходе на личной странице. В Washington Post называют главной причиной такого решение неспособность Яна Кума смириться с ослаблением шифрования данных и сбором пользовательских данных в WhatsApp.
Ян Кум стал миллиардером, когда он и второй соучредитель Брайан Актон продали мессенджер WhatsApp компании Facebook за 19 миллиардов долларов. Это было в 2014 году, и с тех пор Ян Кум работал в Facebook и отвечал за WhatsApp. Кроме того, он занял место в совете директоров Facebook.
На данный момент известно, что Кум покидает свою должность. Facebook не прокомментировала вопрос о том, останется ли за ним место в совете директоров. Стоит отметить, что новость появилась всего за несколько дней до старта конференции для разработчиков F8, которую проводит Facebook.
Считается, что Ян Кум не смог смириться с ослаблением безопасности WhatsApp, и именно это вынудило его покинуть свой пост. В данный момент он не рассматривает вакансии в других компаниях. Основатель WhatsApp посвятит свое время коллекции редких автомобилей Porsche и игре в алтимат фрисби.
В ответ на прощальный пост Яна Кума генеральный директор Facebook Марк Цукерберг написал следующее:
«Я благодарен за все Ваши усилия, которые помогли объединить мир, и за все, чему Вы меня научили, в том числе за шифрование, которое способно забирать власть у централизованных систем и возвращать ее в руки людей. Это всегда будет в самом сердце WhatsApp».
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