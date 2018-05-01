Amazon запретила использовать свою сеть для обхода блокировок

Amazon запретила использовать свою сеть в качестве прокси-сервера, сообщается в блоге компании. Доступ к технологии, которая позволяет скрыть конечный адрес, сохранят только разработчики.

В компании пояснили, что запрет направлен на борьбу с недобросовестными пользователями, распространяющими через сеть Amazon вредоносные программы.

Как отмечает The Verge, это скажется на сервисах, которые использовали Amazon для обхода блокировок, в том числе для доступа к заблокированному в России мессенджеру Telegram.

В апреле аналогичным образом поступила Google . Вместе с тем, в компании пояснили, что технология, которая позволяла получить доступ к заблокированным ресурсам, была багом, и Google намерена сделать эту опцию официально поддерживаемой.

В России с середины апреля пытаются заблокировать Telegram, такое решение по иску Роскомнадзора принял Таганский суд Москвы

Для ограничения доступа к мессенджеру Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов несколько миллионов IP-адресов, большая часть из которых принадлежала Google и Amazon. Из-за этого пострадали сторонние ресурсы.

Ведомство в конце апреля пообещало прекратить вносить крупные подсети в реестр и «перейти к точечным» действиям.