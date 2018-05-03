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В WhatsApp и Instagram встроят функцию групповых видеозвонков
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В WhatsApp и Instagram встроят функцию групповых видеозвонков 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Основатель Facebook Марк Цукерберг, владеющий мессенджером WhatsApp и социальной сетью Instagram, сообщил, что внедрит в эти приложения функцию групповых видеозвонков.
Первые тестовые видеозвонки в Instagram уже были совершены. По предварительным данным, как сообщает издание nation-news.ru, в групповых видеозвонках смогут участвовать не более четырех человек.
В тестовую группу попали специально приглашенные пользователи соцсети. Остальные смогут попробовать новую функцию в течение ближайших нескольких недель.
Сам Марк Цукерберг рассказал, что согласно статистике пользователи мессенджера WhatsApp потратили на личные звонки около двух миллиардов минут. Именно поэтому было принято решение добавить групповые видеозвонки.
В дополнение к этому нововведению руководство Instagram анонсировало интеграцию с GoPro. Эта функция позволит выбрать в приложении любой ролик, а потом создать на его основе сторис и поделиться видео со всеми подписчиками.
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