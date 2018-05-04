Ещё
Пользователи WhatsApp и Instagram смогут совершать групповые видеозвонки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи WhatsApp и Instagram смогут совершать групповые видеозвонки 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 мая — Sputnik. Пользователи WhatsApp и Instagram в ближайшем будущем получат возможность совершать групповые видеозвонки, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на "Известия". Предполагается, что в беседе смогут участвовать не больше четырех человек.
Анализ личных звонков показал, что пользователи потратили на разговоры около двух миллиардов минут, в связи с этим Марк Цукерберг принял решение ввести функцию групповых видеозвонков.
Цукерберг также отметил, что в Instagram появилась функция GoPro, которая позволит выбрать ролик в приложении и поделиться им в своей «сториз», отредактировав перед публикацией.
Sputnik Абхазия: последние новости
Цукерберг заявил о запуске функции онлайн знакомств в Facebook Социальный взрыв или как Telegram поиздевался над российской элитой В России впервые появится колесный танк
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море217
Москвич посадил во дворе розы и пожалел161
Москву ждет «второе пришествие»32
Украина пожаловалась на Росавиацию137
Квартира Парфенова насмешила Лебедева57
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
03:17
Россия отказалась от союзов с Китаем
Политика
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение