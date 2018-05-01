СМИ: в Эстонию пришла российская служба «Яндекс. Такси»

РИГА , 1 мая. / ТАСС /. В Эстонии заработал российский сервис по заказу такси «Яндекс. Такси». Руководство компании рассчитывает занять свою долю на высоко конкурентном рынке этой балтийской республики.

"В Таллине воспользоваться услугой «Яндекс. Такси» можно будет уже 1 мая, скачав мобильное приложение на смартфон, — рассказал порталу эстонского телевидения и радио ERR директор по международной стратегии «Яндекс. Такси» Арам Саргсян . — В первый день 300 такси будут ожидать своих клиентов. Это автомобили наших партнеров — фирм такси".

По словам Саргсяна, изначально компания договорилась с пятью местными фирмами, предлагающими услуги частного извоза. Начать работать с «Яндекс. Такси» смогут и другие местные водители.

Завоевать себе место на эстонском рынке частного извоза, где уже действует несколько аналогичных сервисов, в частности, американский Uber, российская компания намерена с помощью дружелюбной ценовой политики. На протяжении мая все клиенты, которые совершат поездку с помощью «Яндекс. Такси» и заплатят за нее банковской картой, получат 50%-ную скидку. Впрочем, долю рынка, на которую претендует компания в Эстонии, Арам Саргсян не назвал.

В марте «Яндекс. Такси» заработал в Риге. Латвия стала первой страной Евросоюза , куда пришел этот российский сервис.

"Мы давно задумывались о выходе в страны Балтии, — указала компания. — Больше всего предложений о сотрудничестве поступает из Латвии, так что мы решили начать с Риги". За первый месяц работы в столице Латвии ее услугами воспользовались порядка 50 тыс. человек.