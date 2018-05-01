Орловский суд заблокировал сайт по продаже дипломов

Надзорное ведомство обратилось в суд с административным иском в отношении неопределённого круга лиц, потребовав признать незаконной информацию, распространяемую на одном из орловских сайтов. Портал предлагал жителям Орловской области приобрести дипломы и аттестаты без прохождения обучения.

Заказ можно было оформить по электронной почте или позвонив по телефону, указанному на сайте.

Напомним, в ЗФ законодательно запрещено распространение информации с предложениями приобрести за деньги аттестаты, свидетельства, справки, дипломы разного образца об образовании лицам, не прошедшим обучение.

За нарушение законодательства предусмотрена уголовная ответственность. Суд удовлетворил иск прокуратуры и предписал Роскомнадзору заблокировать сайт и внести его в список запрещённых.