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Орловский суд заблокировал сайт по продаже дипломов
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Орловский суд заблокировал сайт по продаже дипломов 

РИА 57 34 минуты назад
Фото: РИА 57
В Орловской области суд Северного района областного центра удовлетворил иск прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Надзорное ведомство обратилось в суд с административным иском в отношении неопределённого круга лиц, потребовав признать незаконной информацию, распространяемую на одном из орловских сайтов. Портал предлагал жителям Орловской области приобрести дипломы и аттестаты без прохождения обучения.
Заказ можно было оформить по электронной почте или позвонив по телефону, указанному на сайте.
Напомним, в ЗФ законодательно запрещено распространение информации с предложениями приобрести за деньги аттестаты, свидетельства, справки, дипломы разного образца об образовании лицам, не прошедшим обучение.
За нарушение законодательства предусмотрена уголовная ответственность. Суд удовлетворил иск прокуратуры и предписал Роскомнадзору заблокировать сайт и внести его в список запрещённых.
Сообщение Орловский суд заблокировал сайт по продаже дипломов появились сначала на РИА 57.
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