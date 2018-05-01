Сотрудник, передавший данные пользователей Facebook, также купил информацию у Twitter

В корпорации Twitter Inc. сообщили, что продали доступ к данным в соцсети компании Александра Когана Global Science Research, предоставившей данные пользователей Facebook сторонней компании Cambridge Analytica, сообщает во вторник Газета.ru

«Компания Когана получила доступ к публичным твитам, размещенным в соцсети в течения пяти месяцев с декабря 2014 до апреля 2015 года. В Twitter подчеркнули, что при этом речь идет исключительно о размещенной в открытом доступе информации, а не о личных данных пользователей», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Коган, один из создателей фирмы Global Science Research, которая предоставляла данные Cambridge Analytica, заявил, что раньше данная практика считалась нормой.