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Сотрудник, передавший данные пользователей Facebook, также купил информацию у Twitter
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Сотрудник, передавший данные пользователей Facebook, также купил информацию у Twitter 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
В корпорации Twitter Inc. сообщили, что продали доступ к данным в соцсети компании Александра Когана Global Science Research, предоставившей данные пользователей Facebook сторонней компании Cambridge Analytica, сообщает во вторник Газета.ru.
«Компания Когана получила доступ к публичным твитам, размещенным в соцсети в течения пяти месяцев с декабря 2014 до апреля 2015 года. В Twitter подчеркнули, что при этом речь идет исключительно о размещенной в открытом доступе информации, а не о личных данных пользователей», — говорится в сообщении.
Ранее на сайте издания сообщалось, что Коган, один из создателей фирмы Global Science Research, которая предоставляла данные Cambridge Analytica, заявил, что раньше данная практика считалась нормой.
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