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Компания Cambridge Analytica закрывается из-за скандала вокруг доступа к данным Facebook
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Компания Cambridge Analytica закрывается из-за скандала вокруг доступа к данным Facebook 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Компания Cambridge Analytica, причастная к скандалу вокруг использования личных данных пользователей социальной сети Facebook, прекращает свою деятельность. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на Найджела Оукса, руководителя связанной с этой компанией структуры SCL Group.
Компания, по данным газеты, теряла своих клиентов и ей грозили огромные юридические издержки в связи с расследованием скандала вокруг использования Cambridge Analytica личных данных более чем 50 млн пользователей соцсети с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей, который облегчал рассылку политической рекламы для потенциального влияния на голоса избирателей.
В США в ходе предвыборной кампании 2016 года, по данным The Wall Street Journal, компания получила $15 млн, однако после этого ей не удалось привлечь ни одного нового крупного клиента.
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