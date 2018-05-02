Компания Cambridge Analytica закрывается из-за скандала вокруг доступа к данным Facebook

Компания, по данным газеты, теряла своих клиентов и ей грозили огромные юридические издержки в связи с расследованием скандала вокруг использования Cambridge Analytica личных данных более чем 50 млн пользователей соцсети с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей, который облегчал рассылку политической рекламы для потенциального влияния на голоса избирателей.