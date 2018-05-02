Ещё
Cambridge Analytica объявила о закрытии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
В Лондоне в толпе прогремел взрыв

Cambridge Analytica объявила о закрытии после скандала с Facebook 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: imago / stock&people / Globallookpress
Правление компании решило, что в нынешних условиях проводить ребрендинг бесполезно.
Британская компания Cambridge Analytica, с которой связан скандал с утечкой данных 87 миллионов пользователей Facebook, закрывается.
Как сообщает Gizmodo, в среду сотрудники организации узнали о закрытии компании SCL Group, в которую входила Cambridge Analytica. После чего весь персонал попросили немедленно сдать ключи и покинуть рабочие места.
О таком решении объявил председатель SCL Group Джулиан Уитленд во время телеконференции. По его словам, правление компании решило, что в нынешних условиях проводить ребрендинг бесполезно, а скандал со «сливом» данных и его связь с выборами в США нанесли ущерб репутации и, в последствии, потерю клиентов.
Cambridge Analytica и SCL Group имели офисы в Лондоне, Нью-Йорке, Арлингтоне, Вирджинии и Вашингтоне.
Основатель SCL Group Найджел Оукс подтвердил, что и Cambridge Analytica, и SCL Group закрываются, сообщает The Wall Street Journal.
Напомним, в начале апреля в Facebook признали, что 87 миллионов пользователей были по ошибке переданы британской компании Cambridge Analytica, которая была тесно связана с предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ: WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года Глава WhatsApp покидает свой пост из-за споров с Facebook о конфиденциальности Instagram и WhatsApp запустят групповые видеозвонки
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали переводить деньги на карты по-новому21
Абрамович предстал перед швейцарским судом78
РФ объяснила отказ от встречи с британцами150
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США489
«Они обречены»126
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
00:26
Трампономика: плохое время для рубля
Экономика Статьи
05:30
Кудрин вернется во власть
Политика
00:37
«Приморским партизанам» вынесли приговор
Криминал
02:49
Крым совершил рывок вперед
Экономика Статьи
02:51
РФ объяснила отказ от встречи с британцами
Политика
01:09
Абрамович предстал перед швейцарским судом
Компании Происшествия
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение