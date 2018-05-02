Cambridge Analytica объявила о закрытии после скандала с Facebook

Правление компании решило, что в нынешних условиях проводить ребрендинг бесполезно.

Британская компания Cambridge Analytica, с которой связан скандал с утечкой данных 87 миллионов пользователей Facebook, закрывается.

Как сообщает Gizmodo, в среду сотрудники организации узнали о закрытии компании SCL Group, в которую входила Cambridge Analytica. После чего весь персонал попросили немедленно сдать ключи и покинуть рабочие места.

О таком решении объявил председатель SCL Group Джулиан Уитленд во время телеконференции. По его словам, правление компании решило, что в нынешних условиях проводить ребрендинг бесполезно, а скандал со «сливом» данных и его связь с выборами в США нанесли ущерб репутации и, в последствии, потерю клиентов.

Cambridge Analytica и SCL Group имели офисы в Лондоне, Нью-Йорке , Арлингтоне, Вирджинии и Вашингтоне.

Основатель SCL Group Найджел Оукс подтвердил, что и Cambridge Analytica, и SCL Group закрываются, сообщает The Wall Street Journal