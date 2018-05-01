Ещё
Первомайские мероприятия в Петербурге собрали 60 тысяч участников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первомайские мероприятия в Петербурге собрали 60 тысяч участников 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Первомайские мероприятия в Петербурге собрали около 60 тысяч участников, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"В праздничных мероприятиях приняли участие около 60 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, значительных нарушений общественного порядка не допущено.
Сегодня к согласованному «Маршу в защиту Петербурга-2018» и митингу на Марсовом поле в рамках первомайских мероприятий присоединились митингующие в поддержку мессенджера Telegram. Они собрались у дома 5/3 по Лиговскому проспекту. Затем колонна, присоединившись к основной массе участников первомайского шествия, прошла по Невскому проспекту, Садовой улице на Марсово поле. На Марсовом поле состоялся митинг, где выступили представители оппозиции.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.
В частности, директор ФСБ России Александр Бортников в октябре прошлого года заявил, что действия террориста-смертника и его пособников при подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года (погибли 15 человек) координировались через Telegram.
РИА Новости: последние новости
Глава WhatsApp покинул свой пост Viber продолжит обеспечивать шифрование всех звонков и чатов В Австралии расследуют возможную утечку данных о новых функциях спецслужб
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеул решил судьбу войск США в случае мира с КНДР192
США обвинили РФ в инциденте над Балтийским морем75
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана161
Мюллер пригрозил Трампу судом из-за России
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко31
Видео
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение