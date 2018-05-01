Первомайские мероприятия в Петербурге собрали 60 тысяч участников 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Первомайские мероприятия в Петербурге собрали около 60 тысяч участников, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"В праздничных мероприятиях приняли участие около 60 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, значительных нарушений общественного порядка не допущено.
Сегодня к согласованному «Маршу в защиту Петербурга-2018» и митингу на Марсовом поле в рамках первомайских мероприятий присоединились митингующие в поддержку мессенджера Telegram. Они собрались у дома 5/3 по Лиговскому проспекту. Затем колонна, присоединившись к основной массе участников первомайского шествия, прошла по Невскому проспекту, Садовой улице на Марсово поле. На Марсовом поле состоялся митинг, где выступили представители оппозиции.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.
В частности, директор ФСБ России Александр Бортников в октябре прошлого года заявил, что действия террориста-смертника и его пособников при подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года (погибли 15 человек) координировались через Telegram.