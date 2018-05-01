Как получить премиум-аккаунт Spotify в России за 5 минут

Как получить премиум-аккаунт Spotify в России за 5 минутСпоры о том, какой музыкальный сервис лучше, никогда не стихнут. Это как война между поклонниками Windows и macOS, как противостояние пользователей iOS и Android.

Если использовать основные стриминговые сервисы в России и близлежащих странах можно без проблем, то со Spotify придется повозиться.

Кому нужен Spotify

Для начала следует понимать, что компания родом из Швеции является первой на рынке музыкальных стримминговых сервисов. За почти десятилетнюю историю создатели Spotify отточили работу своего проекта почти до идеала.

На данный момент существуют клиенты сервиса для всех актуальных мобильных и настольных ОС, а пользовательская аудитория на конец 2017 года превысила 140 млн человек (для сравнения Apple Music может похвастаться лишь 40 миллионами активных слушателей).

Spotyfy любят и ценят за один из самых больших музыкальных каталогов и лучший сервис по подбору похожей музыки. Сам с удовольствием открыл для себя несколько малоизвестных групп и композиций, когда просил воспроизвести похожие записи на треки из моей подборки.

Ложкой дегтя в Spotify является довольно консервативная модель расширения географии. Перед выходом на новый рынок аналитики несколько раз взвешивают все за и против, а лишь потом решают предоставить доступ к сервису в той или иной стране.

Еще в 2014 году ходили слухи о скором появлении Spotify в России, но позже планы руководства компании поменяться и мы снова остались без одного из самых лучших музыкальных стримминговых сервисов.

Какие варианты использования Spotify сейчас доступны

Сервис имеет два вида учетных записей: бесплатную и премиум. Есть еще семейные подписки, но это тема для отдельного разговора.

Первая (бесплатная) позволяет получить доступ ко всему музыкальному каталогу, слушать радио и подборки, искать треки и добавлять их в списки воспроизведения. При этом количество пропусков треков ограничено, пользователь периодически будет слушать рекламу и сможет слушать плейлисты лишь в режиме случайного воспроизведения (Shuffle).

Премиум аккаунт дает такие привилегии:

никакой рекламы;

качество треков до 320 Кбит/c;

неограниченный порядок прослушивание треков;

бесконечное число пропусков композиций в подборках;

ежедневные персональные подборки на основе музыкальных предпочтений;

возможность сохранять треки на устройстве для прослушивания оффлайн.

Вся эта радость доступна для пользователей большинстве стран Северной и Южной Америки, во многих европейских странах, Австралии и некоторых государствах Азии.

Как пользоваться Spotify в России

К сожалению, без «танцев с бубном» в России не подключить ни обычный аккаунт, ни премиальный.

Для начала нужно установить приложение. На Mac, Windows и Android можно без проблем скачать программу вне зависимости от региона. На iPhone делаем так:

регистрируем заграничный аккаунт Apple ID (можно для США или для другой страны, в магазине которой есть приложение);

меняем учетку на созданную и скачиваем приложение, после чего возвращаемся в свой аккаунт;

Имейте ввиду, что при смене учетных записей отключается медиатека iCloud, что чревато удалением скачанных треков в Apple Music

Простую учетку можно получить при помощи любого VPN-сервиса или PROXY.

1. Запускаем любой клиент VPN или PROXY для «перемещения» в страну с работающим Spotify, например, США.

2. Регистрируемся с указанием реальной почты и фейкового почтового адреса (можно найти в сети).

3. Активируем учетку и слушаем музыку бесплатно.

Кроме упомянутых выше ограничений Free-версии есть еще одна неприятная особенность. Каждые 14 дней приложение будет проситься домой. Для продления срока использования в другой стране нужно снова включать VPN/PROXY и авторизоваться.

Как получить Premium-аккаунт

Несколько лет назад оплатить подписку в США или другом регионе можно было при помощи некоторых отечественных платежных сервисв или банковских карт. Потом лазейку прикрыли и для активации премиум начали требовать привязку местной банковской карты.

Сейчас многие пользователи практикуют регистрацию семейных аккаунтов на несколько человек, один из которых обладает нужной физической или виртуальной картой. Так и получить премиум можно и сэкономить на стоимости сервиса получится.

Чтобы не искать такую «семью» и не зависеть от прихотей других её членов, лучше купить премиум самостоятельно. Сделать это проще и выгоднее не в США, а в другом регионе.

При регистрации американской учетки премиум обойдется в немалые $9.99 ежемесячно. Самыми доступными ценами отличаются Малайзия Филиппины . В первом случае премиальная учетка обойдется примерно в 180 а во втором — в 270 руб.

Региональные каталоги имеют незначительные отличия, большинство меломанов их не заметят.

Вот, что нужно сделать для прослушивания музыки по приятной цене:

1. Сменить страну в существующем аккаунте на Малайзию или Филиппины. Для этого нужно зайти в настройки учетной записи, выбрать пункт Edit Profile и изменить поле Country.

Просто так нужное государство там не появится. Нужно «переместиться» в регион через VPN/PROXY. Удобнее это делать на компьютере через замену PROXY. Здесь можете найти нужные адреса.

Найти бесплатный VPN с серверами в указанных странах будет сложновато.

2. Перейти на сайт сервиса Seagm и зарегистрироваться. VPN и PROXY уже можно отключать, при регистрации следует указывать текущую страну пребывания для удобства оплаты.

3. На сайте сервиса в поиске ищем Spotify и выбираем карты для нужного региона: Малайзию (MY) или Филиппины (PH).

4. Выбираем срок подписки (один, три или шесть месяцев) и приобретаем карту.

На выбор доступны такие способы оплаты:

Для каждого способа оплаты есть небольшая комиссия. Существует возможность оплатить через WebMoney без комиссии, но операция происходит в ручном режиме, придется совершать платеж на указанные реквизиты и писать в службу поддержки, чтобы они подтвердили факт оплаты, а после выслали код активации.

Лучше не жалеть лишние 20 рублей, чтобы платеж прошел автоматически.

5. Через несколько минут после оплаты в личном кабинете получаем карточку с кодом для активации премиум-подписки.

6. Переходим сюда и активируем полученный код.

Все! Наслаждаемся преимуществами премиум-аккаунта.

Что дальше

К сожалению, карты с кодами в магазине есть не всегда. Если увидите полугодовую на филиппинский аккаунт — сразу же покупайте.

В тему: Как быстро перенести плейлисты в Spotify из других музыкальных сервисов

Когда срок подписки будет подходить к концу, просто купить очередной код на сайте Seagm.

Никаких PROXY или VPN больше не потребуется, кроме этого Spotify не будет каждые две недели требовать подключения из родной страны.