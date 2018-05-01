Прячем личные данные: какие приложения имеют доступ к вашей учетной записи Google 

Очень часто мы сами разрешаем доступ к личной информации, не подозревая, к чему это может привести. Например, когда авторизуемся на сторонних сайтах через аккаунт Facebook или Google. Но доступ к вашей учетной записи можно отменить. Откройте эту страницу и войдите в свой аккаунт Google.
В категории «Безопасность и вход» вы найдете пункт «Приложения, у которых есть доступ к аккаунту».
Нажмите «Управление приложениями», чтобы просмотреть полный список приложений.
Вы увидите, какие приложения Google и программы сторонних разработчиков имеют доступ к вашим данным.
Выберите приложение. Здесь показано, когда был предоставлен доступ к данным Google-аккаунта и какую информацию собирает сервис. С помощью кнопки «Отменить доступ» вы можете удалить приложение из своей учетной записи. Читайте также: Когда мы начали гуглить? Краткая история Google
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