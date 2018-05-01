Выпускникам подскажет чат-бот. Минобрнауки запустило новый сервис по ЕГЭ

В официальном сообществе Минобрнауки России в социальной сети «ВКонтакте», посвященном единому государственному экзамену (https://vk.com/ege), запустили чат-бот. С помощью автоматического сервиса подписчики группы смогут получить ответы на 48 вопросов по 11 категориям.

Также робот поможет узнать расписание ЕГЭ, порядок подачи апелляции и подскажет, что делать, если выпускник пропустил экзамен, — сообщает пресс-центр Минобрнауки РФ. Разработчики отмечают, что чат-бот будут пополнять новой информацией, основанной на самых популярных вопросах пользователей. Кроме того, свои пожелания о том, каких данных в нем не хватает, подписчики смогут оставлять в специально созданной теме для обсуждения нового сервиса. Это позволит максимально доработать чат-бот с учётом потребностей самих участников единого государственного экзамена.

Первая официальная группа Минобрнауки России по ЕГЭ в социальной сети «ВКонтакте» появилась в феврале этого года. В сообществе публикуют советы по подготовке к экзаменам, разбирают наиболее сложные задания и еженедельно в прямом эфире проводят консультации по всем предметам ЕГЭ с возможностью задать вопросы экспертам.