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Создатель WhatsApp покинул компанию из-за споров с Facebook
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Создатель WhatsApp покинул компанию из-за споров с Facebook 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Создатель сервиса WhatsApp и глава одноименной компании Ян Кум покидает свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Прошло уже почти 10 лет с тех пор, как Брайан (Эктон) и я запустили WhatsApp, и это было потрясающим путешествием с прекрасными людьми. Но для меня настало время двигаться дальше, — цитирует ТАСС сообщение Кума. — Я ухожу в тот момент, когда люди при помощи WhatsApp делают больше, чем я мог себе представить. Команда стала сильнее, чем когда-либо, и она продолжит делать удивительные вещи".
В 2014 году Facebook купила WhatsApp за 19 миллиардов долларов. Газета The Washington Post утверждает, что Кум решил уйти не только из самой WhatsApp, но также и из совета директоров Facebook из-за спора с Марком Цукербергом о конфиденциальности. По данным издания, речь идет попытках Facebook использовать хранимые WhatsApp персональные данные, а также ослабить шифрование сервиса.
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