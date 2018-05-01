Ещё
Сооснователь WhatsApp покинул компанию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сооснователь WhatsApp покинул компанию 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Создатель сервиса передачи сообщений WhatsApp и глава одноименной компании Ян Кум в понедельник сообщил, что покидает свой пост. Газета The Washington Post связывает это решение с разногласиями Кума и руководства компании Facebook, которой принадлежит WhatsApp, насчет в том числе использования персональных данных пользователей.
"Прошло уже почти 10 лет с тех пор, как Брайан [Эктон] и я запустили WhatsApp, и это было потрясающим путешествием с прекрасными людьми. Но для меня настало время двигаться дальше, — написал Кум на своей странице в Facebook. — Я ухожу в тот момент, когда люди при помощи WhatsApp делают больше, чем я мог себе представить. Команда стала сильнее, чем когда-либо, и она продолжит делать удивительные вещи".
В 2014 году Facebook приобрела WhatsApp у Кума за $19 млрд The Washington Post, ссылаясь на "людей, знакомых с дискуссиями" внутри данных структур, утверждает, что Кум принял решение об уходе не только из самой WhatsApp, но также и из совета директоров Facebook после возникших споров с компанией Марка Цукерберга "о стратегии популярного сервиса отправки сообщений и попыток Facebook использовать [хранимые им] персональные данные, а также ослабить его шифрование". Газета отмечает, что Кум и его партнер Брайан Эктон, продавая мессенджер, обещали сберечь его независимость и принцип защиты данных его пользователей. Поэтому в 2016 году шифрование данного приложения было усложнено.
ТАСС: последние новости
Работа Viber в России восстановлена после череды сбоев Австралийские военные не будут следить за интернет-пользователями страны "Мегафон" и SLV закроют сделку по объединению "Евросети" и "Связного" к середине мая
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась209
Казаки заблокировали Сахаровский центр433
Будущий премьер Армении высказался о России442
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили104
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку185
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение