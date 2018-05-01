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Samsung начала обновлять Galaxy S7 и S7 edge до Android 8.0 Oreo
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Samsung начала обновлять Galaxy S7 и S7 edge до Android 8.0 Oreo 

Ferra.ru 1 мая 2018
Фото: Android Insider
Компания Samsung Electronics начала распространять обновление прошивке на базе свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфонов Galaxy S7 и S7 edge. Об этом сообщили пользователи смартфонов в Великобритании.
Судя по всему, апдейт выходит постадийно и в других регионах он постепенно тоже начнёт появляться. Ранее сообщалось, что апдейт был отложен до середины мая.
Прошивки с номерами G930FXXU2ERD5 и G935FXXU2ERD5 для Galaxy S7 и Galaxy S7 edge, соотвественно, доступны для загрузки «по воздуху». Помимо стандартных новшеств Oreo, обновление приносит апрельское обновление безопасности Android.
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