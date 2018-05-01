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Samsung начала обновление Galaxy S7 и Galaxy S7 edge до Oreo
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Samsung начала обновление Galaxy S7 и Galaxy S7 edge до Oreo 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Неделю назад инсайдеры поделились таблицей с расписанием апдейта до Android Oreo. Galaxy S7 и S7 edge обещали обновить 18 мая, а линейку Galaxy A 2017 года — первого июня. Вскоре после публикации о выпуске обновления сообщили владельцы Galaxy A7. Теперь радостная очередь дошла и до пользователей флагманов.
До этого сроки апдейта подтвердили и сами сотрудники Samsung. Точную дату не назвали, но посоветовали ориентироваться на середину мая. В реальности обновление стартовало сегодня. Об этом сообщает Android Authority.
О начале апдейта рассказали владельцы Galaxy S7 и S7 edge из Великобритании. Это касается как разблокированных устройств, так и залоченных под оператора. Быстрее остальных оказался Vodafone UK.
Обновление весит 1274 МБ. Смартфоны получат саму Oreo, а также её главные нововведения. Журналисты напоминают об адаптивных иконках, улучшенных уведомлениях и режиме «картинка в картинке».
Возможно, сотрудники надеялись закончить апдейт до середины мая, а не начать его. Надеемся, волна обновления скоро доберётся и до нас. Сократить ожидание по традиции можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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