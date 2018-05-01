Samsung начала обновление Galaxy S7 и Galaxy S7 edge до Oreo

Неделю назад инсайдеры поделились таблицей с расписанием апдейта до Android Oreo. Galaxy S7 и S7 edge обещали обновить 18 мая, а линейку Galaxy A 2017 года — первого июня. Вскоре после публикации о выпуске обновления сообщили владельцы Galaxy A7. Теперь радостная очередь дошла и до пользователей флагманов.

До этого сроки апдейта подтвердили и сами сотрудники Samsung. Точную дату не назвали, но посоветовали ориентироваться на середину мая. В реальности обновление стартовало сегодня. Об этом сообщает Android Authority.

О начале апдейта рассказали владельцы Galaxy S7 и S7 edge из Великобритании . Это касается как разблокированных устройств, так и залоченных под оператора. Быстрее остальных оказался Vodafone UK.

Обновление весит 1274 МБ. Смартфоны получат саму Oreo, а также её главные нововведения. Журналисты напоминают об адаптивных иконках, улучшенных уведомлениях и режиме «картинка в картинке».

Возможно, сотрудники надеялись закончить апдейт до середины мая, а не начать его. Надеемся, волна обновления скоро доберётся и до нас. Сократить ожидание по традиции можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.