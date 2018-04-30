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За мат поставят блок: Microsoft отфильтрует аккаунты
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За мат поставят блок: Microsoft отфильтрует аккаунты 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
С 1 мая вступают в силу изменения в пользовательское соглашение. Согласно ним, аккаунты сервисов Microsoft, в которых содержится нецензурная лексика, могут заблокировать. Той же участи подвергнутся аккаунты, которые можно трактовать как призывы к противоправной деятельности.
В пользовательском соглашении прописано, что клиентам сервисов также запрещается публично демонстрировать графические изображения обнаженной натуры. За нарушение новых правил пользователи могут лишиться доступа к Skype, Xbox или же почте Outlook. Независимый IT-эксперт Евгений Климов считает, что массовой блокировки аккаунтов ожидать не стоит:
Евгений Климов независимый IT-эксперт «Facebook это уже умеет делать, то есть постоянно мониторит публикации пользователей, сопоставляет их с идентификаторами. На основании алгоритмов, которые заложены внутри этого системного мониторинга, принимает решения. Насколько жестко будет? Он просто блокирует: либо временно, либо на постоянной основе аккаунт. Microsoft точно также будет делать. Существует куча уже наработанных документов: и лингвистического анализа, и алгоритмов машинного обучения. Плюс, я думаю, что также, как в случае с Fаcebook, расширит штат именно модераторов, которые руками будут просматривать все. Это все решит вопрос. Я думаю, что это будет сначала предупреждение, потом временная блокировка, потом, в случае рецидива, — постоянная блокировка. Облачные провайдеры ничего не удаляют. Они просто блокируют и сохраняют эти данные».
За нарушение новых правил Microsoft может лишить пользователя доступа к отдельным сервисам, это распространяется даже на Xbox, или удалить пользовательские аккаунты. Кроме того, может быть заблокирована и электронная переписка.
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