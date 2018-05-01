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В России может начаться «бунт мамаш»
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В России может начаться «бунт мамаш» 

Рамблер 1 мая 2018
Фото: depositphotos.com
Бывший член хакерской группы, специалист по информационной безопасности Александр Варской рассказал «Ура.ру», какие последствия может вызвать "борьба" Роскомнадзора с Viber и WhatsApp.
Агентство отмечает со ссылкой на данные Mediascope, что в городах с населением более 700 тысяч человек в феврале 2018-го мессенджером Viber пользовались 34,6 процента жителей. WhatsApp используют почти 45,2 процента жителей российских городов-стотысячников, а в миллионниках эта цифра достигает 50,2 процента. Ранее министр связи Николай Никифоров заявил, что меры по блокировке, с которым столкнулся Telegram, могут коснуться и Viber. Эксперты не исключили похожие проблемы у WhatsApp.
Варской предположил, что блокировки мессенджеров могут вызвать протест российских женщин.
«В России начнется бунт мамаш из родительских комитетов. Поскольку они используют групповые чаты в WhatsAppе, все они восстанут», — заявил он.
По мнению эксперта, «самые опасные люди — это русские женщины за 40 лет».
Интернет-эксперт Антон Меркуров добавил, что в мессенджерах сидят не только «мамочки», а буквально «вся Россия», причем у некоторых людей установлены сразу несколько мессенджеров.
Социолог Алексей Фирсов отметил, что все это сделает Роскомнадзор одним из самых непопулярных институтов, все его действия будут вызывать иронию, а неудачи — аплодисменты.
Роскомнадзор с 16 апреля внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, чтобы заблокировать Telegram, отказавшийся предоставить ФСБ ключи шифрования. На фоне этого с проблемами в работе столкнулись Amazon, Viber, YouTube, сервисы Google и другие ресурсы.
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