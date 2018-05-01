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Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
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Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: imago / stock&people / Globallookpress
Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram.
Мессенджер WhatsApp могут заблокировать уже летом этого года, считают эксперты портала akket.com.
По их мнению, WhatsApp ждет судьба Telegram, так как в нем используется та же технология сквозного шифрования данных, которая послужила поводом для блокировки российского мессенджера. А если учесть тот факт, что пользователей WhatsApp в России по разным оценкам в 2-4 раза больше, чем у Telegram, то можно предположить, что ФСБ и Роскомнадзор рано или поздно обратят на него внимание.
При запросе от ФСБ предоставить расшифровку личной информации, которая должна быть по российскому законодательству, как и в случае с Telegram, руководство мессенджера просто не сможет это сделать из-за технических особенностей, которые не предполагают формирования общего шифра для передачи сообщений.
Напомним, 13 апреля Таганский суд столицы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в РФ в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений.
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