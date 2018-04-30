Какими могут быть уведомления в Android P?

Android P успел рассказать о себе в разных утечках. Обновлённая система будет запоминать уровни громкости разных Bluetooth-устройств и избавит от надоедливых звонков незнакомых людей. Также версия получила своё пасхальное яйцо. Теперь пришло время узнать о возможных изменениях в системе уведомлений.

Судить о перспективах апдейта системы позволило обновление программы Reply. Приложение выпустили участники инкубатора Area 120 от Google . Именно поэтому зарубежные журналисты увидели в нём возможные отсылки к Android P, сообщает 9to5google. К тому же Reply не обновляли с марта, так что значимость доработок не вызывает сомнений.

Теперь программа получила новый красный логотип и обновлённый дизайн, который повторяет концепцию круглых углов в Android P.

Уведомления о входящих письмах стали умнее. Кроме умных подсказок с возможными ответами, интерфейс позволяет напомнить о сообщении на работе и дома. Также можно добавить уведомление или переслать письмо другому адресату. Функция повторного уведомления через час не новая — она есть в Android O.

Окажутся ли нововведения в Android P — покажет время. Пока можно обсудить их в официальном телеграм-чате AndroidInsider.