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Какими могут быть уведомления в Android P?
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Какими могут быть уведомления в Android P? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Android P успел рассказать о себе в разных утечках. Обновлённая система будет запоминать уровни громкости разных Bluetooth-устройств и избавит от надоедливых звонков незнакомых людей. Также версия получила своё пасхальное яйцо. Теперь пришло время узнать о возможных изменениях в системе уведомлений.
Судить о перспективах апдейта системы позволило обновление программы Reply. Приложение выпустили участники инкубатора Area 120 от Google. Именно поэтому зарубежные журналисты увидели в нём возможные отсылки к Android P, сообщает 9to5google. К тому же Reply не обновляли с марта, так что значимость доработок не вызывает сомнений.
Теперь программа получила новый красный логотип и обновлённый дизайн, который повторяет концепцию круглых углов в Android P.
Уведомления о входящих письмах стали умнее. Кроме умных подсказок с возможными ответами, интерфейс позволяет напомнить о сообщении на работе и дома. Также можно добавить уведомление или переслать письмо другому адресату. Функция повторного уведомления через час не новая — она есть в Android O.
Окажутся ли нововведения в Android P — покажет время. Пока можно обсудить их в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
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