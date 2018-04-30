Античит FACEIT забанил 2 тыс. игроков за сутки

29 апреля FACEIT заблокировал 2 тыс. пользователей платформы — это самая массовая блокировка в 2018 году. Всего в апреле античит забанил 3 786 игроков, а с начала года — более 13 тыс. человек. Статистика банов по дням:

Пик 24.12.17 г. — 3 519; пик 29.04.18 г. — 2 049 Faceit.com Статистика банов по месяцам:

Декабрь 2017 г. — 6 408; апрель 2018 г. — 3 786 Faceit.com Работа над обновлением античита FACEIT началась в декабре 2016 года. После месячного теста, его добавили на платформу. Система научилась автоматически банить пользователей, которые пользуются некоторыми видами читов. Ники заблокированных игроков стали публиковаться на сайте FACEIT, чтобы организаторы чемпионатов могли не допускать их к соревнованиям. Во второй половине 2017 года античит FACEIT забанил 20 тыс. пользователей платформы за использование запрещенных программ.