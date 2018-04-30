Генеалогические сайты помогли поймать преступника

Серийного убийцу удалось поймать благодаря генеалогическим сайтам

Полиция арестовала подозреваемого по делу полувековой давности благодаря базе образцов ДНК генеалогических сервисов. 72-летний Джеймс ДиАнджело обвиняется по меньшей мере в 8 убийствах и 50 изнасилованиях. О расследовании сообщает сайт MIT Technology Review.

С 1979 по 1986 годы на севере Калифорнии произошел ряд убийств и изнасилований, объединенных общим почерком. Преступника, получившего прозвище «Убийца из Золотого штата», не удавалось найти в течение 40 лет. Выйти на его след полиция Сакраменто смогла благодаря ряду сайтов, которые занимаются составлением генеалогических деревьев. Пользователи таких сервисов могут сдать анализ ДНК, чтобы определить детали своего происхождения или обнаружить дальних родственников. Полиция использовала базы данных этих сайтов и нашла родственника предполагаемого преступника.

Полиция не раскрывает деталей следствия, однако, вероятно, следователи загрузли данные ДНК с места преступлений в качестве ДНК нового пользователя, а затем алгоритм сервиса выдал его предполагаемых родственников. По этим результатам сотрудники полиции смогли быстро найти и поймать предполагаемого преступника.

По оценкам MIT Technology Review, на генеалогические сервисы около 12 миллионов человек загрузили данные о своей ДНК. Каждый месяц их число увеличивается еще на миллион. Метод, применённый полицией Сакраменто, вызвал споры о законности использования таких данных. Однако по заявлению владельца одного из генеалогических сервисов GEDMatch, только несколько пользователей предпочли скрыть информацию о своей ДНК с сайта после обнародования расследования.