Павел Дуров назвал причину сбоев в работе Telegram 

Об этом он сообщил в своем Twitter.
В работе мессендежера Telegram были зафиксированы сбои. Об этом и их причинах сообщил основатель приложения Павел Дуров.
В своем сообщении в соцсети Twitter основатель мессенджера сказал о том, что проблема с доступом у пользователей Telegram в Европе возникла из-за перегрева одного из серверов приложения. Дуров заверил пользователей, что проблема в данный момент решается и извинился перед ними.
Между тем, ранее Павел Дуров отреагировал на начало блокировки Telegram в России. По его мнению, она будет иметь исключительно негативные последствия и ухудшит качество жизни 15 миллионов россиян.