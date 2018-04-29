Павел Дуров назвал причину сбоев в работе Telegram

Об этом он сообщил в своем Twitter.

В работе мессендежера Telegram были зафиксированы сбои. Об этом и их причинах сообщил основатель приложения Павел Дуров.

В своем сообщении в соцсети Twitter основатель мессенджера сказал о том, что проблема с доступом у пользователей Telegram в Европе возникла из-за перегрева одного из серверов приложения. Дуров заверил пользователей, что проблема в данный момент решается и извинился перед ними.