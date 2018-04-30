Ещё
Когда появятся MacBook Pro с 32 ГБ оперативной памяти?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Когда появятся MacBook Pro с 32 ГБ оперативной памяти? 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
MacBook Pro с 32 ГБ оперативной памяти не появится в продаже как минимум до 2019 года. Это следует из квартального отчета Intel, занятой поставками процессоров для компьютеров Apple. По озвученной информации, компания запустит производство 10-нм чипсетов, совместимых со стандартом памяти LPDDR4 с поддержкой 32 ГБ ОЗУ, только в следующем году.
Основной причиной, по которой Apple ограничила объем оперативной памяти лэптопов актуального поколения, по словам представителей компании, является стремление обеспечить устройствам достойное время автономной работы. Более энергоэффективный процессор Cannon Lake от Intel, построенный по 10-нм техпроцессу, поможет преодолеть заявленную проблему.
Несмотря на планы Intel начать производство 10-нм процессоров, нет никаких гарантий, что Apple примет эту новость как руководство к действию. Многолетний опыт показывает, что в Купертино не слишком внимательны к трендам и в первую очередь стремятся обеспечить фирменной продукции высокий уровень оптимизации, оставляя самые передовые «железки» конкурентам.
Обсудить эту и другие новости Apple можно в нашем Telegram-чате.
Apple Insider: последние новости
Как обойти ограничение 150 МБ при скачивании приложения в App Store Почему не стоит затягивать с обновлением до iOS 11.3.1 Telegram предложит одновременный доступ к нескольким прокси
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе697
Немецкие летчики массово увольняются из-за России472
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке77
Казахстан поможет НАТО на Каспии57
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным43
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение