Когда появятся MacBook Pro с 32 ГБ оперативной памяти?

MacBook Pro с 32 ГБ оперативной памяти не появится в продаже как минимум до 2019 года. Это следует из квартального отчета Intel , занятой поставками процессоров для компьютеров Apple. По озвученной информации, компания запустит производство 10-нм чипсетов, совместимых со стандартом памяти LPDDR4 с поддержкой 32 ГБ ОЗУ, только в следующем году.

Основной причиной, по которой Apple ограничила объем оперативной памяти лэптопов актуального поколения, по словам представителей компании, является стремление обеспечить устройствам достойное время автономной работы. Более энергоэффективный процессор Cannon Lake от Intel, построенный по 10-нм техпроцессу, поможет преодолеть заявленную проблему.

Несмотря на планы Intel начать производство 10-нм процессоров, нет никаких гарантий, что Apple примет эту новость как руководство к действию. Многолетний опыт показывает, что в Купертино не слишком внимательны к трендам и в первую очередь стремятся обеспечить фирменной продукции высокий уровень оптимизации, оставляя самые передовые «железки» конкурентам.

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