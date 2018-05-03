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Facebook начал оценивать СМИ по рейтингу достоверности
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Facebook начал оценивать СМИ по рейтингу достоверности 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам Марка Цукерберга, компания начала внедрять систему, которая позволит продвигать либо скрывать контент СМИ согласно ре йтингу их достоверности.
Fcebook начал ранжировать СМИ по рейтингу достоверности. Об этом сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг. Он встретился с группой руководителей средств массовой информации после выступления на ежегодной конференции разработчиков F8.
«Мы помещаем (данные — прим.ред) в систему, и она работает на усиление или подавление, мы собираемся нарастить интенсивность этой системы с течением времени», — цитирует основателя BuzzFeed.
По словам Цукерберга, компания уже начала внедрять систему, которая позволит оценивать СМИ по рейтингу достоверности и продвигать или скрывать контент на основе данной метрики.
Ранее в Facebook сообщили о запуске собственного сервиса для знакомств и поиска спутника жизни, который будет встроен в стандартный мессенджер приложения. Как пояснили в компании, новые функции предназначены в первую очередь для тех, кто ищет серьезных отношений. Кроме того пользователи соцсети смогут воспользоваться еще рядом нововведений — очищать историю посещений и смотреть видео одновременно с друзьями в режиме онлайн.
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