Facebook будет ранжировать СМИ по рейтингу достоверности

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг рассказал о новой системе ранжирования СМИ по рейтингу достоверности, передает BuzzFeed.

По словам Цукерберга, компания уже внедряет систему, которая оценивает СМИ на основе рейтинга достоверности. Представители Facebook заранее собрали данные о том, как пользователи относятся к различным СМИ.

«Мы помещаем данные в систему, она продвигает или скрывает их. Мы собираемся нарастить интенсивность этой системы с течением времени», — сказал Цукерберг на встрече с группой руководителей СМИ.