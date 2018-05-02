Facebook будет ранжировать СМИ по рейтингу достоверности 

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг рассказал о новой системе ранжирования СМИ по рейтингу достоверности, передает BuzzFeed.
По словам Цукерберга, компания уже внедряет систему, которая оценивает СМИ на основе рейтинга достоверности. Представители Facebook заранее собрали данные о том, как пользователи относятся к различным СМИ.
«Мы помещаем данные в систему, она продвигает или скрывает их. Мы собираемся нарастить интенсивность этой системы с течением времени», — сказал Цукерберг на встрече с группой руководителей СМИ.
По информации издания, на встрече были представители BuzzFeed News, New York Times, CNN, Wall Street Journal, NBC, Daily Beast, Economist, HuffPost, Insider и других СМИ.