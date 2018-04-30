Хакеры сканируют интернет в поисках уязвимых серверов Oracle WebLogic

В течение почти двух недель киберпреступники сканируют интернет в поисках серверов Oracle WebLogic. Сканирование началось после 17 апреля, когда компания Oracle выпустила свои квартальные плановые обновления безопасности.

Апрельские обновления в частности содержат патч для уязвимости (CVE-2018-2628) в ключевом компоненте WebLogic — WLS. Уязвимость получила оценку в 9,8 балла из 10, поскольку позволяет неавторизованному злоумышленнику выполнить код на удаленном сервере WebLogic.

Проблема была обнаружена экспертом NSFOCUS Security Team Ляо Синьси (Liao Xinxi) и независимым исследователем безопасности loopx9. Спустя день после выхода исправления Синьси рассказал в китайской соцсети, как работает уязвимость, и на основании его публикации пользователь GitHub под псевдонимом Brianwrf опубликовал для нее PoC-эксплоит.

Публикация рабочего PoC-эксплоита незамедлительно привела к всплеску числа сканирований порта 7001, используемого уязвимым сервисом WebLogic «T3». Тем не менее, по словам экспертов компании GreyNoise, первыми обнаруживших рост интереса к порту 7001, пока что дальше сканирований дело не идет, и случаи эксплуатации уязвимости в реальных атаках пока не подтверждены.