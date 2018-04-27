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Власти обеспокоились вопросом устойчивости интернета на фоне блокировок Роскомнадзора
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Власти обеспокоились вопросом устойчивости интернета на фоне блокировок Роскомнадзора 

Авторадио 27 апреля 2018
Советник президента по интернету Герман Клименко созывает специальное совещание по вопросу устойчивости интернета. Встреча пройдет 3 мая, на неё пригласили представителей отрасли. Совещание будет касаться ситуации с ограничением доступа к сторонним интернет-ресурсам на фоне блокировки Telegram. Однако вопрос противостояния Роскомнадзора и мессенджера затрагиваться не будет, уточнил Герман Клименко. Роскомнадзор 16 апреля начал по решению суда блокировать мессенджер Telegram в России. Поводом стал отказ основателя мессенджера Павла Дурова отдать спецслужбам ключи шифрования сообщений. Он пошел на это, чтобы сохранить анонимность пользователей. ФСБ усмотрела в этом угрозу безопасности страны. Из-за блокировки ряда IP-адресов начались сбои в работе многих онлайн-сервисов в России.
Сегодня появилась информация, что один из предпринимателей направил иск в суд против Роскомнадзора о взыскании убытков из-за веерных блокировок сторонних сервисов. Но в ведомстве уверяют, что не получали никаких подобных документов, пишет РИА Новости. Между тем, сегодня прошла новая волна сбоев. Ряду российских пользователей оказались недоступны «ВКонтакте», «Яндекс», Twitter, Facebook и «Одноклассники».
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