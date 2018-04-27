Глава Чечни заявил, что в его республике Telegram работает

Глава Чечни заявил, что в его республике Telegram работаетНа своем Telegram-канале Рамзан Кадыров поделился с подписчиками тем, что на территории Чеченской республики Telegram продолжает свою работу.

«В Чечне, кстати, «Телеграм» работает, у меня только с перебоями бывает. У нас какая-то особая зона)))», — сообщил Кадыров.

Напомним, что в телеинтервью на «Россия 24» глава Чечни заявил, что блокировать Telegram было «не по-российски», однако при этом отметил, что это необходимо нашей стране и он решение суда поддерживает.