Amazon за диалог: действия хостингов позволили РКН изменить стратегию блокировки Telegram

Тот факт, что Роскомнадзор снял с блокировки три подсети зарубежных хостинг-провайдеров, оставив при этом IP-адреса Telegram заблокированными, скорее всего, говорит о начале конструктивного взаимодействия ведомства с администрациями зарубежных хостингов, предполагают эксперты.

Новый подход РКН Такой подход РКН позволяет избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. В ведомстве отмечают, что движение в этом направлении продолжится. Напомним, что ранее глава РКН Александр Жаров рассказал о внесении в реестр запрещенной информации 18 подсетей хостингов Google и Amazon.

Amazon , Google и ряд других компаний изначально отказывались исполнять российское законодательство и препятствовали блокировке мессенджера, оказывая содействия владельцам Telegram. В итоге блокировка ресурса в России фактически переросла в противодействие Роскомнадзора с мировыми IT-гигантами. За счет лояльности Amazon и Google и предоставления ими своих облачных сервисов Telegram для смены IP-адресов, мессенджер Павла Дурова продолжал функционировать в России.

Но сейчас ситуация начала меняться. Все-таки и Amazon, и Google — это, прежде всего, коммерческие компании, которые сильно зависимы от своей репутации и качества предоставляемых услуг. Но в связи с блокировкой качество услуг снижается, и клиенты уходят на серверы конкурентов.

Как объясняет политолог Александр Асафов, для сохранения своей доли российского рынка и предотвращения серьезных убытков своему бизнесу, лучшим вариантом для хостинг-провайдеров является конструктивный диалог с Роскомндазором. Ведомство же ранее блокировало подсети целиком вместе со всеми ресурсами, потому что не получало отклика от администрации хостингов. Теперь, когда подсети сняты с блокировки, а IP-адреса Telegram остаются заблокированными, мы наблюдаем участие руководства зарубежных хостингов.

Масштабы проблем

В то же время ряд экспертов связывает смену стратегии РКН и уход от «веерного способа» блокировки подсетей к точечной блокировке IP-адресов хостинг-провайдеров не только с диалогом по линии РКН и хостингов, а еще и с давлением российского бизнеса из-за проблем с доступом к их ресурсам. Но глава Некоммерческого партнерства «Союз защитников информации» Александр Бражников называет масштабы проблемы с доступом и прогнозы миллиардных убытков для бизнеса сильно преувеличенными.

«У банков, госучреждений или крупных компаний обычно всегда дублируется критически важная инфраструктура, которая просто не позволяет выйти из строя сервису или сайту. В этой связи блокировка сети абсолютно не способна вызвать хоть какие-то серьезные проблемы. Технические сбои, обусловленные проблемами с сетью или перегрузкой каналов, конечно, могут возникать у любых компаний время от времени, но это уже частные случаи, никак не связанные с действиями РКН», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» Бражников.