Альтернативный каталог приложений от Huawei стал доступен всем

Альтернативный каталог приложений AppGallery от Huawei стал официально доступен владельцам мобильных устройств производителя со всего мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей бренда. Доступ к новому магазину ПО можно получить только после обновления оболочки EMUI до актуальной версии.

За время тестирования AppGallery на территории Китая он сыскал небывалую популярность среди владельцев устройств от Huawei. По официальной информации, новой платформой дистрибуции приложений для Android ежемесячно пользуются более 160 миллионов пользователей, скачивая миллиарды игр и программ.

Концептуально AppGallery мало отличается от App Store и Google Play, предлагая 18 различных категорий приложений, охватывающих максимум жизненных аспектов. Здесь представлены самые необходимые и популярные программы на тему шопинга, кулинарии, путешествий, учебы и развлечений и даже поиска недвижимости.

Уникальной чертой AppGallery, выгодно отличающей ее от официального каталога приложений, является команда профессиональных цензоров. Они проводят тщательный анализ всех программ и игр, проверяя их на приватность, наличие уязвимостей, скрытую функциональность и возможность злонамеренного поведения.

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