Ещё
Apple предложила месяц бесплатного доступа к Apple Music некоторым пользователям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple предложила месяц бесплатного доступа к Apple Music некоторым пользователям 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Компания предлагает пользователям Apple Music дополнительный месяц использования музыкальной службы на бесплатной основе.
Американская компания Apple предложила дополнительный месяц бесплатного доступа к Apple Music для тех пользователей, которые исчерпали пробный период, но так и не оформили платную подписку.
«Взгляните, что нового в Apple Music. Упрощенный дизайн и удобный поиск новинок», — сказано в сообщении, которое компания рассылает подписчикам своего музыкального сервиса.
Как рассказали пользователи Reddit, акция действует в странах, где сервис был запущен официально. Так, о возможности получения бесплатного доступа к Apple Music сроком на один месяц сообщили пользователи из США, Канады, Великобритании, Гонконге, Германии и других странах.
Музыкальный сервис американской компании поменялся вместе с релизом iOS 10, появились тексты писем и персональные плейлисты, с помощью которых можно легче найти новую музыку.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ: WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года Глава WhatsApp покидает свой пост из-за споров с Facebook о конфиденциальности Viber полностью восстановил работу в России после сбоев
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеул решил судьбу войск США в случае мира с КНДР192
США обвинили РФ в инциденте над Балтийским морем75
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана161
Мюллер пригрозил Трампу судом из-за России
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко31
Видео
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение