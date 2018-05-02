Apple предложила месяц бесплатного доступа к Apple Music некоторым пользователям

Компания предлагает пользователям Apple Music дополнительный месяц использования музыкальной службы на бесплатной основе.

Американская компания Apple предложила дополнительный месяц бесплатного доступа к Apple Music для тех пользователей, которые исчерпали пробный период, но так и не оформили платную подписку.

«Взгляните, что нового в Apple Music. Упрощенный дизайн и удобный поиск новинок», — сказано в сообщении, которое компания рассылает подписчикам своего музыкального сервиса.

Канады, Великобритании, Как рассказали пользователи Reddit, акция действует в странах, где сервис был запущен официально. Так, о возможности получения бесплатного доступа к Apple Music сроком на один месяц сообщили пользователи из США Гонконге , Германии и других странах.

Музыкальный сервис американской компании поменялся вместе с релизом iOS 10, появились тексты писем и персональные плейлисты, с помощью которых можно легче найти новую музыку.