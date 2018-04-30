Apple предлагает еще один месяц бесплатного доступа к Apple Music

Компания Apple предлагает дополнительный месяц бесплатного доступа к Apple Music для пользователей, которые исчерпали первоначальный пробный период, но до настоящего времени так и не оформили платную подписку. Об этом рассказывают пользователи портала Reddit, публикуя скриншоты с соответствующим содержанием.

Канады, Гонконга, Великобритании, Судя по содержанию отзывов, оставляемых на страницах Reddit, действие акции ограничивается только странами, где сервис был запущен официально. Во всяком случае о возможности получения бесплатного доступа к Apple Music сроком на один месяц сообщили пользователи из США Германии и других стран мира.

Уведомление о готовности Apple предоставить бесплатный пробный доступ к Apple Music может поступить как в виде пуш-уведомления от приложения «Музыка», так и полноценного email-сообщения с уникальной ссылкой. Переход по ней позволит оформить бесплатную подписку, предварительно привязав к учетной записи пластиковую карту. Именно с нее спишется плата после окончания демодоступа.

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