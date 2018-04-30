Google намекнула на название новой ОС Android разноцветным эскимо

Как полностью называется ОС 9.0 Android P попробовали догадаться пользователи мобильных устройства с помощью «подсказки», передает ФБА «Экономика сегодня»

Как сообщают СМИ, ранее было известно только о заглавной букве P. Накануне разработчик попробовал помочь разгадать все слово целиком, показав соответствующие картинки.