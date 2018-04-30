Google намекнула на название новой ОС Android разноцветным эскимо 

Как полностью называется ОС 9.0 Android P попробовали догадаться пользователи мобильных устройства с помощью «подсказки», передает ФБА «Экономика сегодня».
Как сообщают СМИ, ранее было известно только о заглавной букве P. Накануне разработчик попробовал помочь разгадать все слово целиком, показав соответствующие картинки.
Одно из изображений содержало разноцветное эскимо на палочке, которое на английском звучит как popsicle. Некоторые пользователи предположили, что именно так будет называться новая «операционка». Вторая подсказка — Google каждую ОС привязывает к названию какой-нибудь сладости.