Viber полностью восстановил работу в РФ

Работа Viber в России восстановлена после череды сбоев

Работа Viber в России восстановлена после череды сбоев, сообщили во вторник в компании.

"Полноценная работа Viber в России успешно восстановлена. Пользователи мессенджера вновь могут свободно обмениваться сообщениями и совершать звонки друзьям и близким", — говорится в сообщении.

Отмечается, что cбои в работе мессенджера начались после того, как Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России.

"Восстановить доступ к Viber удалось полностью, несмотря на проблемы с подключением к серверам некоторых интернет-провайдеров", — уточнили в компании.

"Viber продолжает придерживаться политики конфиденциальности и безопасности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование всех звонков, групповых и личных чатов по умолчанию", — отмечается в сообщении.