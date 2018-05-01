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Viber полностью восстановил работу в РФ
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Работа Viber в России восстановлена после череды сбоев 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Работа Viber в России восстановлена после череды сбоев, сообщили во вторник в компании.
"Полноценная работа Viber в России успешно восстановлена. Пользователи мессенджера вновь могут свободно обмениваться сообщениями и совершать звонки друзьям и близким", — говорится в сообщении.
Отмечается, что cбои в работе мессенджера начались после того, как Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России.
"Восстановить доступ к Viber удалось полностью, несмотря на проблемы с подключением к серверам некоторых интернет-провайдеров", — уточнили в компании.
"Viber продолжает придерживаться политики конфиденциальности и безопасности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование всех звонков, групповых и личных чатов по умолчанию", — отмечается в сообщении.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram.
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