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Промышленный и коммерческий банк Китая обнародовал свой первый блокчейн-патент
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Промышленный и коммерческий банк Китая обнародовал свой первый блокчейн-патент 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC), крупнейший китайский коммерческий банк, входящий в «большую четвёрку» самых крупных государственных банков страны, разрабатывает новое решение, которое позволит использовать электронные сертификаты и хранить данные о пользователях с помощью блокчейна. Согласно патентной заявке, опубликованной в пятницу, 27 апреля, Государственным ведомством интеллектуальной собственности Китая, банк намерен начать использовать блокчейн-системы для повышения эффективности процедуры размещения цифровых сертификатов и с целью избавления пользователей от необходимости подавать один и тот же документ в несколько инстанций. Запатентованная технология представляет собой систему, где сертифицированные эмитенты смогут сначала определить соответствие пользователей всем необходимым требованиям с помощью электронного сертификата. Когда данные будут подтверждены, система их зашифрует и отправит в специальное блокчейн-хранилище, к которому получат доступ различные инстанции.
Ранее мы писали о том, что правительство китайского города Шэньчжэнь запустит инвестиционный блокчейн-фонд.
текст: Антон Кузнецов, фото: Stocksnap
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