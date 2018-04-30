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Кировстат: доступ к интернету имеют 62% домашних хозяйств Кировской области
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Кировстат: доступ к интернету имеют 62% домашних хозяйств Кировской области 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В 2017 году доступ к сети интернет имели 62% от общего числа обследованных домашних хозяйств Кировской области.
Для выхода в сеть 44% домохозяйств использовали мобильные устройства (телефоны, смартфоны, электронные книги), 33% — стационарные и 32% — мобильные компьютеры (ноутбуки, нетбуки и другие). Об этом говорится в исследовании Кировстата.
Все чаще население покупает товары и услуги в виртуальном мире. В прошлом году 35% жителей региона, участвующих в опросе и использовавших сеть, совершали покупки через «всемирную паутину».
В прошлом году 55% от общей численности населения, получившего государственные и муниципальные услуги, сделали это через сеть. Это на 11 процентных пунктов выше уровня 2016 года, отмечают в ведомстве.
В то же время не всем жителям региона доступ к «глобальной сети» необходим: некоторым интернет не нужен и они не планируют подключаться.
«Каждое четвертое из числа опрошенных домохозяйств заявило об отсутствии необходимости (нежелание, незаинтересованность) пользоваться информационными технологиями XXI века. Каждое седьмое — не имеет достаточных навыков для работы в сети интернет», — отмечает Кировстат.
Фото — ivteleradio.ru
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