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СМИ узнали о возможном возвращении в ОАЭ заблокированных Skype и FaceTime
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СМИ узнали о возможном возвращении в ОАЭ заблокированных Skype и FaceTime 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДУБАЙ, 30 апр — РИА Новости. Телекоммуникационные регуляторы ОАЭ ведут переговоры по поводу снятия запрета на бесплатные звонки по Skype и FaceTime, сообщает издание Arabian Business.
По словам директора регулирующего органа связи Telecommunications Regulatory Authority (TRA) Хамада аль-Мансури, переговоры с Microsoft и Apple «ещё идут».
"Впервые Microsoft запустил два центра обработки данных в ОАЭ, которые покрывают весь Ближний Восток", — отметил он.
Телекоммуникационные провайдеры в ОАЭ в связи с блокировкой бесплатных приложений для видеосвязи предлагают пользователям свои платные приложения.
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