Клименко проведет совещание по вопросу устойчивости интернета

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Советник президента по интернету Герман Клименко 3 мая проведет совещание с представителями отрасли по вопросу устойчивости интернета на фоне блокировки мессенджера Telegram, написал он на своей странице в соцсети Facebook.

"Третьего мая приглашаю представителей индустрии к себе на Старую площадь обсудить текущие вопросы устойчивости сети. Есть некоторые идеи, которые могут стабилизировать ситуацию", — написал Клименко.

Как уточнил Клименко РИА Новости, совещание будет касаться ситуации с ограничением доступа к сторонним интернет-ресурсам на фоне блокировки Telegram. Однако вопрос противостояния Роскомнадзора и мессенджера затрагиваться не будет. «Вряд ли мы можем помочь Telegram и Роскомнадзору выйти из той ситуации, в которую они попали, это все-таки их история, я бы не хотел в нее вмешиваться. Но мы можем помочь попавшим под санкции Роскомнадзора компаниям», — сказал Клименко.

По его словам, пока он не хотел бы комментировать, какие именно идеи есть по стабилизации ситуации. «Пока не хочу (делиться идеями — ред.). Но идеи есть, вроде бы всем нравится. Я хочу привлечь хостеров, у них компетенций достаточно для того, чтобы они создали некоторые продукты, которые бы облегчили жизнь нашим игрокам рынка — тем, кто страдает по функциональным историям из-за ситуации вокруг Telegram», — сказал советник президента. Он также отметил, что маловероятно присутствие на совещании представителей Роскомнадзора.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon Google , Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Минувшей ночью ряду российских пользователей оказались недоступны «ВКонтакте», "Яндекс" , Twitter, Facebook и «Одноклассники». Роскомнадзор объяснил, что «кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов» связано с «технологическими особенностями работы системы».

В среду в Роскомнадзоре прошла закрытая встреча с представителями IT-компаний, где руководство ведомства пообещало подходить к блокировкам более точечно.