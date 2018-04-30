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Состояние больницы Большого Камня возмутило жителей Приморья
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Состояние больницы Большого Камня возмутило жителей Приморья 

360tv.ru 23 минуты назад
В социальных сетях жители города Большой Камень выразили возмущение состоянием инфекционного отделения Центральной городской больницы. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
Горожане опубликовали фотографии в группе dpscontrol, отметив, что в медучреждении ничего не стоит «схватить» заболевание.
Вот в такую палату с жутким грибком положили ребенка астматика. Мало того, что грибок, так еще и тараканы бегают, воды в ванной нет никакой, лекарства и аппарат свои!
— соцсеть.
Среди пользователей нашлись и те, кто высказался в защиту больницы.
Это противовирусные меры, чтобы люди боялись болеть
— соцсеть.
Ранее в интернете пользователи социальных сетей обсуждали наличие клопов в детской клинической больнице № 1 в столице Приморского края.
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