Состояние больницы Большого Камня возмутило жителей Приморья 

В социальных сетях жители города Большой Камень выразили возмущение состоянием инфекционного отделения Центральной городской больницы. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
Горожане опубликовали фотографии в группе dpscontrol, отметив, что в медучреждении ничего не стоит «схватить» заболевание.
Вот в такую палату с жутким грибком положили ребенка астматика. Мало того, что грибок, так еще и тараканы бегают, воды в ванной нет никакой, лекарства и аппарат свои!
— соцсеть.
Среди пользователей нашлись и те, кто высказался в защиту больницы.
Это противовирусные меры, чтобы люди боялись болеть
— соцсеть.
Ранее в интернете пользователи социальных сетей обсуждали наличие клопов в детской клинической больнице № 1 в столице Приморского края.