Состояние больницы Большого Камня возмутило жителей Приморья

В социальных сетях жители города Большой Камень выразили возмущение состоянием инфекционного отделения Центральной городской больницы. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

Горожане опубликовали фотографии в группе dpscontrol, отметив, что в медучреждении ничего не стоит «схватить» заболевание.

Вот в такую палату с жутким грибком положили ребенка астматика. Мало того, что грибок, так еще и тараканы бегают, воды в ванной нет никакой, лекарства и аппарат свои!

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Среди пользователей нашлись и те, кто высказался в защиту больницы.

Это противовирусные меры, чтобы люди боялись болеть

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