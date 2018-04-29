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Как переводить страницы в Safari на iOS
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Как переводить страницы в Safari на iOS 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Многие пользователи используют переводчик веб-страниц при переходе на западные ресурсы. Возможно ли это на iOS? Как оказалось, с помощью специального расширения под Safari перевод можно осуществить так же быстро, как и на любой настольной операционной системе. Как настроить — сегодня расскажем.
Для этого мы будем использовать Microsoft Translator. Перед настройкой скачиваем его из App Store. В самом приложении выбираем язык, на котором хотим видеть веб-страницы.
Запускаем Safari.
Заходим на сайт, который необходимо перевести.
Жмем «Поделиться». Во втором столбце выбираем «Еще», активируем наше приложение «Microsoft Translator».
Теперь мы можем переводить страницы, просто нажав на иконку нашего приложения.
В зависимости от объёма страницы, перевод может занять некоторое время.
Конечный результат будет выглядеть так:
Для того чтобы переводить ресурсы на другие языки, достаточно сменить предпочитаемый язык в самом приложении.
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