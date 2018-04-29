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Триста автомобилей «Яндекс. Такси» появятся в Таллине с 1 мая
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Триста автомобилей «Яндекс. Такси» появятся в Таллине с 1 мая 

Прайм 1 час назад
ТАЛЛИН, 29 апр /ПРАЙМ/. В ночь на 1 мая на улицах Таллина появятся 300 автомобилей «Яндекс. Такси», сообщил в воскресенье прибывший в столицу Эстонии директор по международным проектам российского сервиса Арам Саргсян, который запускает работу приложения во всех странах Балтии.
"В Таллине воспользоваться услугой «Яндекс. Такси» можно будет уже первого мая. В первый день 300 такси будут ожидать своих клиентов. Это автомобили наших партнеров — фирм такси. Мы договорились с пятью фирмами. Однако использовать приложение могут все, кто хочет работать таксистом", — сказал Саргсян порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Завоевать место на рынке приложение «Яндекс. Такси», по словам Саргсяна, намерено дружелюбными ценами. «Первое время наш тариф будет на 50% ниже», — заявил представитель компании, добавив, что тарифы будут озвучены в самое ближайшее время.
На запуск приложения и нормализацию его работы на местном рынке уйдет пара недель, считают в компании. Сейчас в Эстонии у «Яндекс. Такси» нет своего офиса, но впоследствии компания планирует его открыть.
В столице Латвии Риге «Яндекс. Такси» запустил свой сервис в марте нынешнего года. Компания планировала начать работу в Эстонию еще в конце 2016 года, но проект так и не был реализован.
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