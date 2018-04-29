Триста автомобилей «Яндекс. Такси» появятся в Таллине с 1 мая

ТАЛЛИН , 29 апр /ПРАЙМ/. В ночь на 1 мая на улицах Таллина появятся 300 автомобилей «Яндекс. Такси», сообщил в воскресенье прибывший в столицу Эстонии директор по международным проектам российского сервиса Арам Саргсян , который запускает работу приложения во всех странах Балтии.

"В Таллине воспользоваться услугой «Яндекс. Такси» можно будет уже первого мая. В первый день 300 такси будут ожидать своих клиентов. Это автомобили наших партнеров — фирм такси. Мы договорились с пятью фирмами. Однако использовать приложение могут все, кто хочет работать таксистом", — сказал Саргсян порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Завоевать место на рынке приложение «Яндекс. Такси», по словам Саргсяна, намерено дружелюбными ценами. «Первое время наш тариф будет на 50% ниже», — заявил представитель компании, добавив, что тарифы будут озвучены в самое ближайшее время.

На запуск приложения и нормализацию его работы на местном рынке уйдет пара недель, считают в компании. Сейчас в Эстонии у «Яндекс. Такси» нет своего офиса, но впоследствии компания планирует его открыть.