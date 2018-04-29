СПЧ предлагает отклонить законопроект против фейковых новостей в соцсетях 

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает отклонить законопроект, направленный против распространения в соцсетях ложных фактов. Об этом говорится в экспертном заключении СПЧ, опубликованном на его официальном сайте.
"Совет рекомендует вернуть в первое чтение и отклонить проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“, — сказано в документе.
В заключении СПЧ отмечается, что „рассматриваемые нормы представляются крайне обременительными, если не сказать невыполнимыми“ для администрации социальных сетей. Правозащитники обращают внимание на то, что проект закона допускает возможность принятия мер к социальным сетям во внесудебном порядке, что создает почву для произвола. „Поскольку проект допускает возможность оценки информации, как недостоверной или фальсифицированной и, соответственно, принятие мер ответственности к публичной сети во внесудебном порядке, он открывает широкий простор для административного произвола“, — указывается в документе.
Правозащитники также обращают внимание на неопределенность формулировок законопроекта, в частности определяющих само понятие социальной сети и ее владельцев.
»Формально-юридически этому определению [публичной сети] отвечают все платформы, где пользователи могут оставлять общедоступные комментарии: от сервисов бронирования отелей до сайтов знакомств. В частности, признакам, содержащимся в данном определении, соответствуют как собственно публичные (социальные сети), такие как «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и др., так и мессенджеры, а также блог-платформы, видео— и фотохостинги, сервисы электронной почты, а равно сетевые компьютерные игры, электронные торговые площадки и даже, возможно, российские и международные системы индексации научных журналов, что очевидно далеко выходит за рамки концепции законопроекта", — отмечается в заключении. СПЧ считает, что это недопустимо с точки зрения необходимой к применению законодательной техники.
В СПЧ также напоминают, что технология социальных сетей делает невозможным блокирование отдельных страниц в соцсетях. «Блокировка публичных сетей в целом станет неизбежным следствием любого неисполнения частного решения для большинства сервисов, так как их технология (протокол https) исключает возможность блокировки отдельных записей в сети извне», — подчеркивается в заключении, в котором также содержится ряд и других замечаний.
О законопроекте
12 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный против распространения в соцсетях ложных фактов. Одновременно с этим документом также в первом чтении были приняты поправки, вводящие штрафы за распространение подобной информации в размере до 50 млн рублей. Проект закона был перевнесен в Госдуму в начале апреля депутатами от "Единой России" Сергеем Боярским и Андреем Альшевских.
Согласно законопроекту, документом предлагается возложить на владельцев публичной сети обязанность «по созданию на территории РФ своего представительства, ограничению доступа или удалению по заявлению пользователя публичной сети распространяемой в ней информации, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды и иной информации, за распространение которой предусматривается уголовная или административная ответственность, в течение суток с момента получения указанного заявления».
Автор законопроекта депутат Боярский уточнил, что предлагаемые поправки предоставляют Роскомнадзору право потребовать от социальной сети удалить недостоверную общественно значимую информацию в течение 24 часов. За неисполнение этих норм предусмотрены штрафные санкции.