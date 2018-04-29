СПЧ предлагает отклонить законопроект против фейковых новостей в соцсетях

"Совет рекомендует вернуть в первое чтение и отклонить проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“, — сказано в документе.

В заключении СПЧ отмечается, что „рассматриваемые нормы представляются крайне обременительными, если не сказать невыполнимыми“ для администрации социальных сетей. Правозащитники обращают внимание на то, что проект закона допускает возможность принятия мер к социальным сетям во внесудебном порядке, что создает почву для произвола. „Поскольку проект допускает возможность оценки информации, как недостоверной или фальсифицированной и, соответственно, принятие мер ответственности к публичной сети во внесудебном порядке, он открывает широкий простор для административного произвола“, — указывается в документе.

Правозащитники также обращают внимание на неопределенность формулировок законопроекта, в частности определяющих само понятие социальной сети и ее владельцев.

»Формально-юридически этому определению [публичной сети] отвечают все платформы, где пользователи могут оставлять общедоступные комментарии: от сервисов бронирования отелей до сайтов знакомств. В частности, признакам, содержащимся в данном определении, соответствуют как собственно публичные (социальные сети), такие как «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и др., так и мессенджеры, а также блог-платформы, видео— и фотохостинги, сервисы электронной почты, а равно сетевые компьютерные игры, электронные торговые площадки и даже, возможно, российские и международные системы индексации научных журналов, что очевидно далеко выходит за рамки концепции законопроекта", — отмечается в заключении. СПЧ считает, что это недопустимо с точки зрения необходимой к применению законодательной техники.

В СПЧ также напоминают, что технология социальных сетей делает невозможным блокирование отдельных страниц в соцсетях. «Блокировка публичных сетей в целом станет неизбежным следствием любого неисполнения частного решения для большинства сервисов, так как их технология (протокол https) исключает возможность блокировки отдельных записей в сети извне», — подчеркивается в заключении, в котором также содержится ряд и других замечаний.

О законопроекте

Сергеем Боярским и Андреем Альшевских. 12 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный против распространения в соцсетях ложных фактов. Одновременно с этим документом также в первом чтении были приняты поправки, вводящие штрафы за распространение подобной информации в размере до 50 млн рублей. Проект закона был перевнесен в Госдуму в начале апреля депутатами от "Единой России"

Согласно законопроекту, документом предлагается возложить на владельцев публичной сети обязанность «по созданию на территории РФ своего представительства, ограничению доступа или удалению по заявлению пользователя публичной сети распространяемой в ней информации, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды и иной информации, за распространение которой предусматривается уголовная или административная ответственность, в течение суток с момента получения указанного заявления».